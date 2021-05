Evropska komisija potrdila sprejem slovenskega načrta za okrevanje

Ljubljana/Bruselj, 1. maja - Evropska komisija je danes potrdila, da je uradno prejela slovenski načrt za okrevanje in odpornost. Načrt določa reforme in javne naložbene projekte, ki jih Slovenija namerava izvesti s podporo mehanizma za okrevanje in odpornost, so sporočili iz Bruslja. Prejela je tudi načrte Belgije, Italije in Avstrije, doslej od skupno 13 držav članic.