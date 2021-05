Nadaljuje se iskanje pogrešane Urške Salentiger iz Slovenj Gradca

Jezersko, 1. maja - Policija in gorski reševalci danes v gorah na območju Jezerskega nadaljujejo iskanje 36-letne Urške Salentiger, ki je pogrešana od nedelje. Policisti so njeno vozilo našli na parkirišču za Češko kočo na Jezerskem, so sporočili s Policijske uprave Kranj.