Policisti svetujejo pozornost na območju Lipoglava, kjer so opazili medvedjega mladiča

Slovenske Konjice, 1. maja - V naselju Lipoglav v občini Slovenske Konjice so sinoči opazili medveda. Glede na to, da se bodo danes mnogi odpravili na tradicionalne prvomajske pohode, na Policijski upravi Celje opozarjajo občane zlasti na območju Loč, Ponikve in Slovenskih Konjic, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost medveda, čeprav je možnost srečanja z njim majhna.