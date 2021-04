Leicester ni izkoristil igralca več

London, 30. aprila - Nogometaši Leicestra, ki na lestvici elitne angleške lige zasedajo tretje mesto, v 34. krogu niso dosegli tistega, po kar so prišli v Southampton. Tekmeca, ki so ga na domačem igrišču premagali z 2:0, tokrat niso uspeli streti, čeprav so imeli večji del tekme igralca več. Na koncu je bil izid 1:1.