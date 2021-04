Newyorške borze teden zaključile v rdečem

New York, 30. aprila - Tečaji delnic na newyorških borzah so zadnji dan trgovalnega tedna sestopili z zelenih vrednosti in končali v rdečem. Na negativen rezultat so vplivali padci delnic nekaterih tehnoloških podjetij in ekonomski podatki, ki kažejo na pritiske inflacije, poročajo borzni analitiki. Nafta se je pocenila.