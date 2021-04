Prvi ruski atleti dobili status nevtralnih tekmovalcev

London, 30. aprila - Krovna mednarodna atletska zveza Svetovna atletika je danes odobrila status prvim štirim atletom iz Rusije, ki bodo lahko kot nevtralni tekmovalci nastopali na letošnjih velikih tekmovanjih. To so skakalka v višino Marija Lasickene, skakalki s palico Anželika Sidorova in Aksana Gataulina ter skakalec v višino Ilija Ivanjuk.