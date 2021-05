Belokranjski muzej ob današnji 70-letnici vabi na predstavitev ene svojih največjih dragocenosti

Metlika, 1. maja - V Belokranjskem muzeju v Metliki bo ob današnji 70-letnici njegovega delovanja med 10. in 17. uro na ogled zlatnik iz 3. stoletja pred našim štetjem, ki so ga arheologi našli na Pezdirčevi njivi v bližnjem Podzemlju. Današnjo predstavitev so v tej osrednji belokranjski muzejski ustanovi pripravili v pričakovanju nove stalne arheološke razstave.