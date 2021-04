Zagreb, 30. aprila - Veslači se v Zagrebu merijo na uvodni tekmi svetovnega pokala. Veliki finale sta si od Slovencev že priveslala dvojec brez krmarja Jaka Čas/Nik Krebs in v enojcu Nina Kostanjšek, Rajko Hrvat in Filip-Matej Pfeifer bosta to poskušala v sobotnem polfinalu.