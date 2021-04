Zdravniška zbornica ob 1. maju poziva k spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije

Ljubljana, 30. aprila - V zdravniški zbornici ob 1. maju prebivalce pozivajo, naj čez praznične dni spoštujejo vse preventivne ukrepe za zajezitev epidemije covida-19. "Prej kot bomo dosegli zeleno fazo in jo zadržali, več življenj bomo obvarovali in prej bodo podjetja, ki še vedno ne morejo delovati v celoti, in kultura spet lahko odprli svoja vrata," so zapisali.