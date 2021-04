V spopadih med Kirgizistanom in Tadžikistanom več mrtvih

Biškek, 30. aprila - Na obmejnem območju med Kirgizistanom in Tadžikistanom so v četrtek izbruhnili spopadi, a sta državi že zvečer sklenili prekinitev ognja. Po zadnjih podatkih so spopadi zahtevali najmanj 41 smrtnih žrtev, več kot 200 ljudi je bilo ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.