Washington, 30. aprila - Prihodki prebivalcev ZDA so se marca z novim vladnim paketom pomoči precej povečali, ta denar pa je našel pot do trgovcev. Prihodki posameznikov so poskočili za 21,1 odstotka, njihovi izdatki pa so se okrepili za 4,2 odstotka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.