Bayer do konca sezone brez napadalca Alaria

Leverkusen, 30. aprila - Napadalec nogometne ekipe Bayer Leverkusen Lucas Alario zaradi poškodbe ne bo mogel nastopati do konca sezone, je sporočila nemška ekipa. Osemindvajsetletni Argentinec si je desno mečno mišico poškodoval na treningu in bo za okrevanje potreboval šest do osem tednov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.