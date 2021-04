Zaradi epidemije imajo čezmejni delavci na Goriškem obilo težav

Nova Gorica, 30. aprila - Novogoriški Trg Evropa je danes gostil tradicionalno prvomajsko srečanje slovenskih in italijanskih sindikatov, povezanih v Medregijski sindikalni svet FJK-SLO. Tokrat so poudarili predvsem pravice čezmejnih delavcev migrantov in njihovih težav ob epidemiji covida-19. Nekateri med njimi so tudi izgubili službo na drugi strani meje.