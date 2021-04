Poziv policije za razjasnitev okoliščin poškodb starejše ženske v kraju Britof

Kranj, 30. aprila - Pri semaforiziranem križišču v kraju Britof so v četrtek našli starejšo žensko, ki je ležala na vozišču, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Odpeljali so jo v zdravstveno ustanovo, kranjski policisti pa preverjajo, kako se je poškodovala. Do sedaj zbrana obvestila ne kažejo na tujo krivdo. Policisti pa za pomoč prosijo morebitne priče.