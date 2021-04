V Slovenski Bistrici postavili devet označevalnih tabel pri drevoredih

Slovenska Bistrica, 30. aprila - V Slovenski Bistrici so postavili devet označevalnih tabel pri obstoječih in historičnih drevoredih in parkih. Table vsebujejo umetnostnozgodovinske in arboristične podatke, opremljene pa so tudi z zgodovinskimi fotografijami in razglednicami, ki jih hranijo v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica in bistriški knjižnici Josipa Vošnjaka.