Na NIJZ doslej 62 prijav resnih neželenih učinkov po cepljenju proti covidu-19

Ljubljana, 30. aprila - NIJZ je od začetka cepljenja do 25. aprila prejel 62 prijav resnih neželenih učinkov po cepljenju proti covidu-19. Skupaj je bilo opravljenih več kot 582.000 cepljenj in zaznanih 4379 prijav neželenih učinkov. Posamezna prijava navadno vključuje več neželenih učinkov pri isti osebi, so zapisali v tedenskem poročilu o neželenih učinkih po cepljenju.