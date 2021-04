Beovićeva: Umiranje 60- ali 70-letnikov za covidom-19 danes ni razumljivo in ni potrebno

Ljubljana, 30. aprila - V Sloveniji je vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19 prejela petina ljudi. Medtem ko smrti zaradi covida-19 med starostniki in prebivalci domov za starejše, ki so bili med prioritetnimi skupinami za cepljenje, skoraj več ni, pa vodjo svetovalne skupine za cepljenje Bojano Beović moti dejstvo, da za covidom-19 vsak dan umirajo 60 ali 70 let stari.