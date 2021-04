Diskriminacija v Sloveniji najpogostejša v zaposlitvenem postopku

Ljubljana, 30. aprila - V Sloveniji vsak peti prebivalec meni, da je že bil diskriminiran, dve tretjini pa, da je diskriminacija pri nas velika težava, kaže poročilo zagovornika načela enakosti za 2020. Diskriminacija je najpogostejša v zaposlitvenem postopku ter pri dostopu do blaga. Ljudje pa so najpogosteje drugače obravnavni zaradi invalidnosti, rase in narodnosti.