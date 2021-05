Po prazničnem vikendu pričakovan zgoščen promet

Ljubljana, 2. maja - Po prazničnem vikendu je pričakovati zgoščen promet, na cestah pa več pešcev, kolesarjev in šolarjev na skirojih. Po tednu dni počitnic se v ponedeljek v šole vračajo osnovnošolci in dijaki, zato agencija za varnost prometa voznike poziva k stalni pozornosti, še posebej ob šolskih poteh, v okolici vrtcev in šol.