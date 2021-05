Degasovi sliki Roza plesalka in Ženska po kopeli junija na dražbi

London, 3. maja - Pastelni sliki Edgarja Degasa Danseuse rose in Femme sortant du bain bosta 30. junija del večerne dražbe umetnosti 20. in 21. stoletja pri avkcijski hiši Christie's v Londonu. Obe skupaj predstavljata umetnikovo raziskovanje tem, ki sta ga najbolj vznemirjali, in sicer plesalka v mirovanju ter intimne kretnje ženske pri kopanju.