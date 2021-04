Na Hrvaškem ganljiva zgodba o pasji ljubezni do pokojnega soseda

Zagreb/Pulj, 30. aprila - Psička Lady iz Vodnjana pri Pulju nekajkrat dnevno, ne glede na vremenske razmere, prihaja pred vrata hiše svojega najljubšega soseda, ki je umrl pred štirimi leti. Lady leži na pločniku, žalostno gleda proti vratom in nepremično čaka, so ljubezen psičke do preminulega soseda in njenega velikega prijatelja opisali lastniki 16-letne psičke.