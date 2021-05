Med predsedovanjem EU neposredna letalska povezava med Ljubljano in Brusljem

Bruselj, 1. maja - V času slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta bo med Ljubljano in Brusljem vzpostavljena neposredna letalska povezava. Zagotavljala jo bosta letalski prevoznik Brussels Airlines iz skupine Lufthansa in madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizzair, so sporočili s slovenskega stalnega predstavništva pri EU v Bruslju.