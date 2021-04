V spopadih med Kirgizistanom in Tadžikistanom več mrtvih

Biškek, 30. aprila - V četrtek so na obmejnem območju med Kirgizistanom in Tadžikistanom izbruhnili spopadi, a sta državi že zvečer sklenili prekinitev ognja. Kirgiške oblasti so sporočile, da je bilo na njihovi strani ubitih 13 ljudi, poškodovanih pa več deset poslopij. Več kot 10.000 ljudi z obmejnega območja so morali evakuirati.