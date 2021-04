Ljubljana, 30. aprila - Nevarnost snežnih plazov je trenutno nad nadmorsko višino okoli 1600 metrov zmerna, nižje pa majhna. Snežna odeja je dobro povezana in na splošno stabilna, a se je zaradi otoplitve nižje zmehčala in ponekod premočila do tal, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.