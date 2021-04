Bolgarija izgnala ruskega diplomata

Sofija, 30. aprila - Bolgarija je v četrtek izgnala ruskega diplomata. Za to so se v Sofiji odločili, potem ko je tožilstvo v sredo sporočilo, da je ugotovilo povezavo med šestimi ruskimi državljani in eksplozijami v bolgarskih skladiščih orožja. Rusko zunanje ministrstvo je napovedalo povračilne ukrepe.