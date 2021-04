Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 z novim rekordom

New York, 29. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, pri čemer je indeks S&P 500 dosegel novo rekordno vrednost. Vlagatelji so tehtali med visokimi zaslužki in dobrimi gospodarskimi podatki ter skrbmi, da imajo delnice malo prostora za nadaljnjo rast, poroča francoska tiskovna agencija AFP.