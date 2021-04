Štirje mrtvi v napadu v domu za prizadete pri Berlinu

Potsdam, 29. aprila - V domu za telesno in duševno prizadete v nemškem Potsdamu so v sredo zvečer odkrili štiri umorjene ljudi, še ena oseba je huje poškodovana. Policisti so prijeli 51-letno uslužbenko doma. Zanjo so kasneje odredili zdravljenje v psihiatrični bolnišnici. Motiv še ni znan.