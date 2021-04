Barcelona, 29. aprila - Nogometaši Barcelone so imeli priložnost, da bi se z zmago proti Granadi v zaostali tekmi 33. kroga zavihteli na vrh španskega prvenstva. Kljub vodstvu z 1:0 ob polčasu so na koncu ostali praznih rok, saj so gostje v nadaljevanju dvakrat zadeli in zmagali z 2:1.