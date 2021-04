Evroposlanci pozvali k usklajenemu izgonu ruskih diplomatov iz članic EU

Bruselj, 29. aprila - Evropski poslanci so danes v luči diplomatskega spora med Rusijo in Češko države članice Evropske unije pozvali k usklajenemu izgonu ruskih diplomatov. V sprejeti resoluciji so poleg tega znova pozvali k brezpogojni izpustitvi opozicijskega politika Alekseja Navalnega in izrazili zaskrbljenost zaradi krepitve ruskih sil ob meji z Ukrajino.