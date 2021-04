V Bruslju doslej prejeli pet načrtov za okrevanje, danes še od Francije in Slovaške

Bruselj, 29. aprila - V Evropski komisiji so doslej prejeli pet nacionalnih načrtov za okrevanje, na podlagi katerih bodo članice EU črpale evropska sredstva za spoprijemanje s pandemijo novega koronavirusa. Komisija je danes potrdila, da je prejela načrta Francije in Slovaške. Pred tem so ji svoje načrte že posredovale Portugalska, Nemčija in Grčija.