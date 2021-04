Štrukelj ob 1. maju: Spreminjanju socialnega dialoga v farso se moramo upreti

Ljubljana, 29. aprila - Vloga sindikatov je v trenutnih razmerah še bolj pomembna in potrebna, saj vlada socialni dialog spreminja v farso, čemur se moramo skupaj upreti, je ob prazniku dela izpostavil predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Pri tem je spomnil, da delavkam in delavcem nobena pravica ni bila in ne bo podarjena sama od sebe.