Fortenova lani z nižjimi prihodki in dobičkom, finančni položaj boljši

Zagreb, 29. aprila - Hrvaška skupina Fortenova, ki je nastala na pogorišču Agrokorja in katere del je od minulega tedna tudi Mercator, je lani zabeležila za desetino nižje prihodke in približno 30 odstotkov nižji bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA). Glede na epidemijo covida-19 so poslovanje v družbi označili kot dobro in izpostavili svoj boljši finančni položaj.