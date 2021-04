Prometna napoved do 6. maja

Ljubljana, 29. aprila - Konec tedna je zaradi prvomajskih praznikov pričakovati povečan promet proti Hrvaški, slovenski obali in drugim turističnim krajem. Zaradi omejitev tovornega prometa nad sedem ton in pol med prazniki bo v petek in ponedeljek pred mejnimi prehodi več tovornih vozil kot običajno, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.