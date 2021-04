Ljubljanska borza: Indeks pridobil pol odstotka

Ljubljana, 29. aprila - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 0,54 odstotka in se ustavil pri 1064,11 točke. Skupni promet je dosegel 832.939 evrov, pri čemer so bile spet najprometnejše delnice Krke, ki so prispevale skoraj polovico te vsote. Najbolj so se v prvi kotaciji podražile delnice Luke Koper in Telekoma Slovenije.