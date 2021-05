Z družbenimi omrežji do večje prepoznavnosti Pomurja

Murska Sobota, 2. maja - Pomurje bo tudi letos s promocijsko kampanjo na družbenih omrežjih krepilo prepoznavnost turistične ponudbe regije na domačem trgu in v Avstriji ter Nemčiji. Kampanjo, ki jo sofinancira Slovenska turistična organizacija, bo tokrat izvedel Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, v ospredju bosta kulinarika in turizem na podeželju.