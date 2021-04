Uefa se je pridružila molku na družbenih omrežjih

Nyon, 29. aprila - Evropska nogometna zveza (Uefa) se bo pridružila protestni začasni prekinitvi objav na družbenih omrežjih. Pred dnevi so se za ta korak odločili v Angliji, vključno s tamkajšnjo zvezo in prvoligaškimi klubi, da bi opozorili na vse bolj razširjeno problematiko nadlegovanja in rasizma na teh spletnih omrežjih.