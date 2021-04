Colbrelliju etapa, Dennis še vedno vodilni po Romandiji

Sion, 29. aprila - Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Romandiji. Kolesar, ki je prišel do prve zmage v sezoni, je na 164 kilometrov dolgi razgibani preizkušnji med La Neuvillom in Saint-Imierjem v ciljnem sprintu ugnal Avstralca Patricka Bevina in Švicarja Marca Hirschija. Skupno še vodi Avstralec Rohan Dennis.