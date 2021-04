Sindikat Mladi plus poziva državo k ukrepom za mlade na trgu dela

Ljubljana, 29. aprila - Sindikat Mladi plus poziva državo k pomoči mladim na trgu dela. Po njihovih pojasnilih so ti v krizi zaradi epidemije covida-19 zelo hitro izgubili delo, obeti za prihodnost pa niso rožnati. Glede na to so nujni ustrezni ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki bodo naslovili mlade, so poudarili pred mednarodnim praznikom dela, 1. majem.