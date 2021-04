Evropski parlament nadgradil pravice potnikov v železniškem prometu

Bruselj, 29. aprila - Evropski parlament je potrdil dogovor, dosežen z državami članicami, o posodobljenih pravilih o pravicah potnikov v železniškem prometu. Kot so sporočili iz Bruslja, bodo nova pravila med drugim zagotavljala, da bo v primeru zamude in odpovedi potnikom ponujena možnost alternativne poti in pomoč.