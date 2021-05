Na dražbi redek Picassov portret njegove muze Francoise Gilot

New York, 1. maja - V New Yorku bo 12. maja prvič po 35 letih na dražbo šel redek Pablov Picassov portret njegove partnerke in muze Francoise Gilot. Portret sedeče ženske v zelenem kostimu (Femme assise en costume vert) iz leta 1953 je del serije portretov umetnikove muze, ki jih je slikar ustvaril, ko se je njuno razmerje po desetletju bližalo koncu.