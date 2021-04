NLZOH hitre teste po verifikaciji ocenil kot primerne za samotestiranje učencev in dijakov

Ljubljana, 29. aprila - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je po verifikaciji hitrih testov za samotestiranje učencev in dijakov na okužbo z novim koronavirusom ocenil, da so primerni za uporabo za predviden namen, je sporočila direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik. Za uporabo testa v slovenskem prostoru mora svoje mnenje podati še JAZMP.