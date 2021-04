V Londonu fotografska razstava Bryana Adamsa o brezdomcih

London, 30. aprila - V londonski galeriji Atlas je prvič v Veliki Britaniji na ogled razstava Homeless z fotografskimi portreti uličnih prodajalcev časopisa The Big Issue. V veliki meri brezdomne prodajalce je v Londonu med letoma 2011 in 2017 fotografiral priznani kanadski glasbenik Bryan Adams. Dobrodelna razstava je odprta do 5. junija.