Muguruza odpovedala Madrid

Madrid, 29. aprila - Garbine Muguruza, nekdanja zmagovalka teniških turnirjev v Wimbledonu in Parizu in trenutno 13. igralka sveta, naslednji teden ne bo nastopila na turnirju v Madridu. Prek spletnih medijev je sporočila, da so ji nastop odsvetovali zdravniki, saj še ni stoodstotno zacelila poškodbe stegenske mišice.