Nemško ustavno sodišče zahteva ambicioznejši podnebni zakon

Karlsruhe, 29. aprila - Nemški zakon o podnebnih spremembah, sprejet leta 2019, po oceni nemškega ustavnega sodišča ni dovolj obsežen in ga je treba popraviti. Kot so danes sporočili ustavni sodniki, mora vlada v Berlinu do konca prihodnjega leta izboljšati cilje glede zmanjšanja toplogrednih izpustov po letu 2030.