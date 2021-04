Na Viču zaradi vzdrževalnih vodovodnih del poškodovana plinska napeljava

Ljubljana, 29. aprila - Na območju Viča v Ljubljani je danes ob 9.30 prišlo do poškodovanja plinske napeljave. Po do sedaj znanih podatkih je do poškodbe prišlo pri izvajanju vzdrževalnih del na vodovodu, so za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Na kraju dogodka so posredovali gasilci, ki so poskrbeli za požarno varnost, poškodovan ni bil nihče.