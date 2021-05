AMZS izvedel preizkusni trk avtodoma in osebnega avtomobila

Ljubljana, 1. maja - Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju z avtomobilskimi klubi izvedla preizkusni čelni trk avtodoma in osebnega avtomobila. Energija silovitega čelnega trčenja pri hitrosti 56 kilometrov na uro bi pri obeh vozilih povzročila, da bi sile trka prodrle v potniško kabino in povzročile poškodbe potnikov, so ugotovili.