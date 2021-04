Moravčani pristojne pozivajo k takojšnjemu prenehanju onesnaževanja

Moravče, 29. aprila - Župan Moravč Milan Balažic in tamkajšnji občinski svet ostro protestirata proti odlaganju 6000 ton pepela in žlindre v Moravški dolini. Vlado, okoljskega ministra Andreja Vizjaka in Agencijo RS za okolje pozivajo, naj takoj ukrepajo, zaščitijo zdravje ljudi in preprečijo dodatno onesnaženje okolja, ki je že sicer obremenjeno.