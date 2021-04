Azijske borze večinoma z rastjo

Tokio, 29. aprila - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma obarvali zeleno. Vlagatelje je razveselila ocena ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), da se je največje svetovno gospodarstvo ob napredku cepljenja in podpori države okrepilo, in njena napoved, da bo ohranila spodbujevalno denarno politiko.