V finalu pokala ACH Volley - Calcit Volley

Ljubljana, 28. aprila - Potem ko so v četrtfinalu izpadli državni prvaki Maribora, sta finalista slovenskega moškega odbojkarskega pokala pričakovana. ACH Volley bo v petkovem finalu naslov branil na obračunu s Calcitom Volleyjem, Ljubljančani so v polfinalu s 3:0 ugnali Salonit Anhovo, Kamničani pa so bili z enakim izidom boljši od kranjskega Hiša na kolesih Triglava.