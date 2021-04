Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 28. aprila - Vlada je danes sprejela nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, v katerem je opredelila reforme, cilje in ukrepe za obdobje do 2026. Prav tako je sprejela program stabilnosti, ki pojasnjuje in v kontekst postavlja javnofinančno politiko v tem in naslednjih letih, imenovala pa je tudi novo državno sekretarko na finančnem ministrstvu.